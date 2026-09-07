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Несекретные материалы

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Как можно «прожарить» небо на передовой для прорыва фронта

Как можно «прожарить» небо на передовой для прорыва фронта

Прорывным направлением, способным решить проблему группового налета БПЛА, считается оружие направленной энергии на основе мощного сверхвысокочастотного (микроволнового) излучения – системы класса HPM (High–Power Microwave).

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