Бедные-бедные мигранты... неужели им придется становиться людьми?

Николай Кочергин

Полностью с Вами согласен. Их нельзя призывать российскую армию. Эти народы - знаю. Служил в строительном батальоне в Сибири. Кроме ненависти в глазах и вынужденных драк, чтобы доказать свое достоинство - ничего "хорошего" в общении с ними не было. Один на один у них кишка тонка, а скопом, 5-10 человек на одного, да еще с ножами - тут они герои. Работать и служить - не хотели. Многие курили анашу, вечно ходили под балдой. Генерал Баграмян в время ВОВ, считал, что если в воинском подразделении менее 75 процентов русскоязычных, то часть не боеспособна и отсылал ее на переформирование. Их нельзя призывать, если только на строительные работы, или посылать в Сибирь на стротельство "строек Коммунизма" под охраной автоматчиков. В 1971 году я был призван, годом ранее в части случилось страшное. Превалировали узбеки и они захотели взять "верх". Русские не стали под них ложиться. Началась бойня. К узбекам присоединились все остальные среднеазиаты. Когда в дело влезли туркмены, то за них включились азербайджанцы а далее и остальные народы Кавказа. Площадь части была размером с футбольное поле, людей - 6 рот по 150-200 человек. Месиловка была страшная. Комендантский взвод и окружную милицию размазали сразу. Вызвали краснопогонников (охранявших соседние зоны). Автоматы сделали свое дело. Краснопогонники не цацкаются: им приходится часто усмирять подобные бунты. Сколько положили парней - история умалчивает. Остальных (кто остался живой) раскидали по другим областям и частям. Через много лет, когда появился интернет, пытался найти информацию об этом, Но тщетно. Вот такие у нас друзья - младшие братья, как нам пытались это показать в СССР. Сейчас снова наша власть для них - все. Нам снова кукиш.....