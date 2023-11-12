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Стало известно, связано ли заболевание кишечной инфекцией у пациентов детской больницы с едой

Стало известно, связано ли заболевание кишечной инфекцией у пациентов детской больницы с едой

Главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа во время прямого эфира ГТРК «Чита» рассказала, что заболевание острой кишечной инфекцией у пациентов Краевой детской клинической больницы Читы не было связано с употреблением пищи.

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