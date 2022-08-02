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В Приморье предупредили о поддельных турах в нацпарк "Земля леопарда"

В Приморье предупредили о поддельных турах в нацпарк "Земля леопарда"

Отдел туризма ФГБУ "Земля леопарда" предупреждает об участившихся случаях использования названия национального парка, а также Дальневосточного морского заповедника недобросовестными туркомпаниями и гидами при продаже туров, в действительности не включающих посещение особо охраняемых природных территорий, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу учреждения.

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