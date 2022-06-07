Крымская война. Корабли штурмуют бастионы

«Бомбардировка Севастополя», (1855). Худ. Джон Уилсон Кармайкл (1800–1868). Королевский военный госпиталь Челси, Лондон «Адмирал Дендас, человек осторожный, дал приказ своим кораблям бросить якорь на расстоянии 1 200 метров от фортов, – он, очевидно, сторонник системы стрельбы на дальние расстояния.
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