Военное обозрение

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Крымская война. Корабли штурмуют бастионы

Крымская война. Корабли штурмуют бастионы

«Бомбардировка Севастополя», (1855). Худ. Джон Уилсон Кармайкл (1800–1868). Королевский военный госпиталь Челси, Лондон «Адмирал Дендас, человек осторожный, дал приказ своим кораблям бросить якорь на расстоянии 1 200 метров от фортов, – он, очевидно, сторонник системы стрельбы на дальние расстояния.

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