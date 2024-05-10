Акцию «Сад Памяти» поддержали полицейские и общественники во Владимирской области

В рамках эколого-патриотического проекта «Сад Памяти» сотрудники межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО город Радужный, к которым присоединились представители Общественного совета при МО МВД России и ветераны, совместно с представителями органов местного самоуправления и учащимися школ высадили на одной из городских улиц саженцы сирени.
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