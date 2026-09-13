Снежана Егорова: В Украине мобилизация – как охота, а свобода – как бонус

Почему в Украине повестка ТЦК оказывается сильнее судебной процедуры? Как сочетаются обещания «страны мечты» с сообщениями о принудительной мобилизации? Где заканчивается патриотический призыв и начинается правозащитный произвол? И когда разговор о свободе в Украине перестанет быть удобной декорацией? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителей и читателей.