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Говорит Европа ⚡

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Снежана Егорова: В Украине мобилизация – как охота, а свобода – как бонус

Снежана Егорова: В Украине мобилизация – как охота, а свобода – как бонус

Почему в Украине повестка ТЦК оказывается сильнее судебной процедуры? Как сочетаются обещания «страны мечты» с сообщениями о принудительной мобилизации? Где заканчивается патриотический призыв и начинается правозащитный произвол? И когда разговор о свободе в Украине перестанет быть удобной декорацией? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителей и читателей.

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