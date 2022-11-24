Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве в фитнес-центре на Авиационной

Фото: Денис Гришкин/ Mos.ruПрокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего Матлаба Султанова, который обвиняется в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова в фитнес-центре на Авиационной улице.