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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве в фитнес-центре на Авиационной

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве в фитнес-центре на Авиационной

Фото: Денис Гришкин/ Mos.ruПрокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего Матлаба Султанова, который обвиняется в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова в фитнес-центре на Авиационной улице.

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