Robert Kraft says Ed Sheeran asked him to match singer's $2M aid donation

Billionaire Robert Kraft said Ed Sheeran asked him to match the singer's $2 million donation for those suffering from Israel-Hamas war in Gaza.
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