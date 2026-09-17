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Robert Kraft says Ed Sheeran asked him to match singer's $2M aid donation

Billionaire Robert Kraft said Ed Sheeran asked him to match the singer's $2 million donation for those suffering from Israel-Hamas war in Gaza.

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