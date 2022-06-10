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«Охота на ведьм» в России набирает обороты. Как под удар попал Леонид Агутин и его жена Анжелика Варум, которых обвиняют в поддержке ВСУ

«Охота на ведьм» в России набирает обороты. Как под удар попал Леонид Агутин и его жена Анжелика Варум, которых обвиняют в поддержке ВСУ

В то время как одни артисты и музыканты открыто поддержали Украину после начала спецоперации России. Такие, как например, Иван Ургант, Максим Галкин, Светлана Лобода, Борис Гребенщиков, Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева.

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