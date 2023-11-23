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Кедми хочет вернуться к Соловьеву "за правдой", а Сатановский учит Путина

Кедми хочет вернуться к Соловьеву "за правдой", а Сатановский учит Путина

Два некогда топовых еврейских эксперта - Яков Кедми и Евгений Сатановский - были завсегдатаями наших политических ток-шоу, но после известных событий и последовавших за тем скандалов, связанных с Израилем, были изгнаны с наших федеральных каналов.

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