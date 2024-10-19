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Малышева назвала полоумными матерей, которые промывают нос детям

Малышева назвала полоумными матерей, которые промывают нос детям

По словам врача, содержимое носа у малыша необходимо отсасывать с помощью специального прибора Елена Малышева предостерегла родителей от промывания носа маленьким детям и назвала полоумными матерей, которые это делают.

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