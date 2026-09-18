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Аргументы недели

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Вокруг здоровья Си Цзиньпина разгорелись слухи после визита в Индию

Вокруг здоровья Си Цзиньпина разгорелись слухи после визита в Индию

Председатель КНР Си Цзиньпин 12–13 сентября 2026 года впервые за семь лет посетил Индию, чтобы принять участие в 18-м саммите БРИКС в Дели.

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