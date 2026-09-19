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Регионы России

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JWST обнаружил мощный инфракрасный источник на месте сверхновой SN 1983V

JWST обнаружил мощный инфракрасный источник на месте сверхновой SN 1983V

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) выявил яркий инфракрасный источник в месте вспышки сверхновой SN 1983V в галактике NGC 1365, произошедшей в ноябре 1983 года.

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