JWST обнаружил мощный инфракрасный источник на месте сверхновой SN 1983V

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) выявил яркий инфракрасный источник в месте вспышки сверхновой SN 1983V в галактике NGC 1365, произошедшей в ноябре 1983 года.
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