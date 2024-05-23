Силуанов: Минфин будет предлагать разумную прогрессию по НДФЛ

Как заявил в ходе выступления в Государственной думы глава Минфина РФ Антон Силуанов, министерство будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц, поскольку необходимо, чтобы налоговая система России была конкурентоспособна в сравнении со странами-соседями.
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