The Iris van Herpen Couture Autumn/Winter 2026-2027 Collection, called « Sonic Starquakes », was partly based on Welsh scientist / singer / songwriter Margaret « Megan » Watts Hughes’ « Eidophone » (which allowed her to create « voice-figures », that is to say patterns by using the vibrations of her voice).
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