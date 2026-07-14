Первым признаком болезни Альцгеймера может быть не потеря памяти

Когда большинство людей думают о болезни Альцгеймера, они представляют себе потерю памяти. Но новые исследования показывают, что один из самых ранних предупреждающих признаков может быть мало связан с забыванием имен или пропуском встреч.
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