Бывший президент Грузии Саакашвили может задержаться в тюрьме - его могут осудить за госизмену

Грузинская партия «Сила народа», основанная нынешним президентом страны Михаилом Кавелашвили, намерена внести в парламент законопроект, согласно которому в Уголовный кодекс вернется статья за измену Родине.
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