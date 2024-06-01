Конгресс США пригласил премьера Израиля Нетаньяху выступить перед законодателями

Лидеры палаты представителей и сената США пригласили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить на совместном заседании конгресса, несмотря на политические разногласия по поводу продолжающегося конфликта в Газе.
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