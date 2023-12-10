В Тюменскую область переехали сотни людей с Украины

В Тюменскую область с начала специальной военной операции (СВО) приехали примерно 2800 граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживавших на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
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