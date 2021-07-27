Защита прав человека в ЕСПЧ на двух примерах. Что-то прогнило в королевстве ЕС

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЗащита прав человека в ЕСПЧ на двух примерах. Что-то прогнило в королевстве ЕС Злой хомяк Что-то неладное творится в ЕС с "Европейскими ценностями", особенно с защитой прав человека.Вернуться к статье3812НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор КозодоевУ нас не страна, а бомонд жуликов, поэтому спасение от негодяев только Европейский суд, Я лично решал вопрос в России 9 лет и только после обращения в ЕСПЧ, вопрос был решен. В России суды зависят от Власти, поэтому Судьи должны быть избраннымиМБМаксим БуровЧто за вопрос?Решение.. Результат. Жуть как интересно.Леонид МининА по конкретней можно?mark nikitinОсторожно в сети проамериканские тролли. Казодоев один из них. Тролли врут про всё то что Вы хотите услышать. Они и Герой, И Геологи, и Медработники, и..., и....Алексей ГоршковVasja ChabibulinКозлодоев опять ты со своими бреднями вылез.Анатолий ЛановойПишите грамотно, правильно - Козладоев. Это классика, А.Папанов, Бриллиантовая рука,АЛЕКСАНДРХватит платить деньги на содержание этих ушлепков.mark nikitinВладимир ДомнинА Вы считаете Путина пустозвоном?mark nikitinНа против. Путин лидер России и Лидер "Национально-Освободительного Движения". И Путин выводит Россию из оккупации.Владимир ДомнинКак-то сложно соединить в одно два Ваших комментария. То лишите о необходимости поставить ЦБ под контроль России. Или имели в виду другое государство? Но только вчера Путин говорил, что ЦБ действует, в т.ч, и под его руководством. Но раз он лидер России, то ЦБ уже под контролем государства. З.Ы. В общем подумайте, что из написанного Вами правда.mark nikitinВы думайте и читайте закон - конституция: статья 75.2 "Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет НЕЗАВИСИМО от других органов государственной власти" ----------------- статья 10 Конституции "Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти САМОСТОЯТЕЛЬНЫ" -------------------------- статья 15.4 "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".Владимир ДомнинНекоторые полагают, что я зануда, повторяя по нескольку раз одно и то же. А что делать? Тонкости знать не обязательно. Но основное... В Вашем возрасте следовало бы понимать смысл "осуществляет НЕЗАВИСИМО от других органов государственной власти". Это означает только юридическую независимость, т.е. государство не отвечает по обязательствам ЦБ и наоборот. Но управление ЦБ осуществляется через Совет, который назначает Федеральное собрание. И отчитывается ЦБ перед ним, а не перед МВФ, который дает только рекомендации. Если Вы не понимаете даже этого...mark nikitinОтносительно статьи 15.4 все рекомендации имеют обязательный характер. Найдите сами "Пленума верховного суда постановление от 10 октября 2003 г. N 5". Прочтите пункты 1, 8, 9. и 16. А независимо - тоесть ни какая Российская власть из трёх не может заставить ЦБ действовать по её приказу. Но ЦБ получает ЦУ обязательные к исполнению из того же мвф.Владимир ДомнинВы реально не понимаете или троллите? Возможно, Вы никогда не сталкивались с управлением компаниями. Ещё раз прочитайте написанное мною. К сожалению, Вы типичный "эксперт". Но куда печальнее, что такими "глубокими" знаниями обладают наделенные властью индивидуумы и даже судьи. Кстати о заставить. Да исполнительная власть им не указ. А вот суд осуществляет контроль. Я сам неоднократно участвовал в судах с ЦБ. И по общему правилу решение обязательно для ЦБ. Ну и нормы права лучше цитируйте, а не пишите своё видение. Ч. 4 ст.15.4 Конституции РФ устанавливает приоритет норм права, а не обязательность указаний. Чтобы Вы понимали, мы обязываемся исполнять то, что ратифицировали, т.е. приняли.mark nikitinВы Пленума постановление не читали - Пленум высший орган Суда, разъясняющий как надо понимать написанное. Их вывод конечен в понимании остальными более низкими инстанциями. Прочтите внимательно 1, 8, 9, и 16 пункты. А на счёт Ваших побед с ЦБ, так кто вам сказал, что с ЦБ судится нельзя и даже выигрывать у них процессы. Одно другому не мешает.Владимир ДомнинЛучше не читайте, там всё мудрено написано. Например, тот же п. 8 "Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов Российской Федерации". Это только дураку, типа меня, может быть понятно. Вам бы в судьи. У них такой же уровень знаний и понимания законов, включая свои же Постановления.mark nikitinА это из п.1. "Под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо" "Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного" "Содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений" ----------------------------------------- Специализированные учреждения ООН — самостоятельные международные организации, связанные с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве.Сергей КожемякоНеужели наши деятели до сих пор не поняли, что интересы России никто и нигде защищать не собирается и не собирался... отстаивать будут только те решения, которые идут во вред России...Boris MaxОПЯТЬ РАЗВЕЛИ НА ДЕНЬГИ НАШИХ ЧИНОВНИКОВ.VGVasily GolovБолее 300 положительных решений вынес ЕСПЧ в пользу чеченцев по итогам 12 летней войны и террора. Вынес положительное решение по иску родственников,погибших детей Беслана.Портал ЕСПЧ посвящен искам чеченцев и беслановцев.Это чисто политически мотивированный суд.Где решения по Одессе,Донбассу.Там массово убивали,выпущенные из тюрем уголовники.Им вручили оружие украинские власти. И.О президента Украины А.Турчинов рассказал об этом корреспонденту ВВС.Памятник убитым детям Донбасса.Анатолий Селивановэта гнилая контора была задумана в таком виде еще во время ее созданияВладимир ДомнинАвтор сам понял, что написал ахинею? Я не буду писать об "оперативности" наших правителей, которые "сообразили", что воду по каналу не подают через 7 лет, но в тот же день хотят получить решение. Неплохо бы оперативности поучиться не только власти, но и нашим судам, которые должны оперативно принимать обеспечительные меры, а они позволяют ответчику слить имущество или деньги, а истцу остается только сосать.Vladimir LioubimcevТак ЕС ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ ГНИЛУШНЫЙ.Сергей ЛучковОн стал таким после присоединения некоторых стран,я бы советовал и окраину взять...mark nikitinВячеслав 5Есть интересы государства.подающего жалобу в Европейский суд и есть простые граждане в стране.которые тоже подают туда жалобу но уже на неправильные действия суда внутри страны? в этом случае человек ищет защиту там? всё это не просто.скорее сложно?Алексей ГоршковЦитата из статьи: " В тот же день ЕСПЧ отказало в обеспечительных мерах. Дескать, если нет жертв, то и говорить не о чем. " Я в милиции работал, думал только у нас такой дурдом: "Но он же меня убить собирается!" - "Когда убьёт - тогда и обращайтесь"!Анатолий АнатольевВЫВОД - повторить 45!!!!!!!! Соскучились - СУКИ!NVNatalia VetscherskajaWittwerНе надо все эти организации, которые кассируют деньги, а элементарного не видят. Вот бы им вырубить свет и перекрыть воду. Путь бы жили и процветали без жертв дальше. ЕСПЧ - это много шума из нечего, просто пустое место, где каждый держится за кормушку, которую нужно подкармливать, причём немалыми средствами. Вот и выходит, что следовало бы тоже обратно написать, что такая организация и на..... не нужна. Вот бы запрыгали, как вошь на сковородке: как же без взноса от России... ЕСПЧ изжило себя. Надо жто уже давно признатьт. Ничего личного и лишнего...Святогор КнязевМожно запретить действие этого суда на территории РФ, но тогда надо сразу же выслать из страны тысяч 5-6 гнидо-либералов, прекратить действие вашингтонского консенсуса и принять другие планы развития! Но кто на это пойдет? Депутаты с детьми в Европе? Или собственники испанской, французской, немецкой, мальтийской и др. недвижимости? Или Дима Медведев с поместьем в Италии?Можно скатиться в поздний СССР. И тогда надо отменить пенсионную реформу, отдать власть коммунистам, славить Зюганова с Грудининым. Вы уверены что поздний СССР это все то о чем мечтает русский народ?Святогор КнязевОднако. Несмотря на свою политическую ангажированность, есть сотни тысяч дел обычных российских граждан поданных против охреневших чиновников России на местах, против произвола российских судов против озверевших правоохранителей,получивших правильную оценку и положительное решение в пользу граждан! Ну что, вы готовы лишить этого шанса ещё столько же отчаявшихся своих граждан, ради того чтобы "показать им кузькину мать"? Кухонный анализ он хорош, когда с друзьями на кухне за столом, а в геополитике другие приоритеты.Любовь МаловаЯ всегда действую по приниципу: не выносить мусор из семьи. Вы хоть понимаете,что Ваша жалоба туда,равно как и другие жалобы,дают основания ЕСПЧ кричать на каждом шагу о нарушении прав человека и тем самым дают основания вводить санкции против России за нарушения прав человека. Вы думаете,что Ваша проблема их там интересует и они прям такие вот добренькие и думают о защите Ваших интересов? Напротив,лично вы им глубоко по фиг,если не больше,а вот лишний раз унизить Россию - это да,вот их задача,и Ваш иск туда лишь один из поводов обвинять Россию во всем. Думаете,что туда не присылают жалобы из других стран? Присылают,но их не рассматривают,потому как в других странах "дэмократия и права человека",в отличие от России.так что Вы лишь льете воду на мельницу.Или вы думаете,что во всех "развитых" странах соблюдаются права челрвека и все чиновники исполняют то,что нужно и ради чего их поасадили на их места? Глубоко заблуждаетесь,чиновничье племя одинаково везде,в любой стране мира.А Вы выглядите в глазах ЕСПЧ лишь инструментом для давления и унижения России,и не больше.И все из за Ваших мелких интересов.Подло это и низко похабить свою страну на кажом углу. (ИМХО).LLLaura LavrovaДумаю, что все прекрасно знают, что никаких прав человека в Европе нет. В какой-то там вшивой Латвии живут люди сейчас уже 250 000 человек, которые родились в Латвии , но не имеют никаких прав, так как их предки не родились в Латвии до 1940 года. В Европарламенте это называют внутренним делом Латвии. А дела, связанные с этим нарушением по 20 лет лежат под сукном. А как же Джулиан Ассанж, ему грозят и пытки и смертная казнь в Америке, но никто его не защищает. Европа-это скопище лицемерных тварей. В Латвии устраивают прайд, где не требуется вакцинация, а очно учить детей можно только после вакцинации.Татьяна Чувьюрова"после последних решений этого типа суда надо рассмотреть вопрос о запрете его решений на нашей территории. " Полностью согласна. И при этом усилить контроль за чиновниками и судами в России. Самостоятельно.AKAndrey KorolkevicСколько ещё будут сопли жевать...вель давно понятно,что из себя представляет этот ЕСПЧ...Алла ДубининаОтказаться от членства в этой организации - если мы по разному смотрит на права и по разному их себе представляем. Пусть без наших денег делают, что хотят..Комментировать
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