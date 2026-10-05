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Царьград

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The Variety: Фильм с Томом Крузом собрал всего $8 млн в первый уикенд

The Variety: Фильм с Томом Крузом собрал всего $8 млн в первый уикенд

Фильм "Диггер" с Томом Крузом, дебютировавший в США и Канаде, собрал лишь $8 млн при бюджете $160-180 млн.

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