Американец оставил отзыв о визите в Россию: "Очень, очень скудное напыление"

ИМ Ильдус Мамлеев Нищий не в состоянии снять номер в гостинице [из-за скудности бюджета] что то там ещё и вякает? Мы его в Россию и не звали, пусть в своей захолустной Алабаме смотрит свой большой телевизор и измельчает свой хрен в рановине. Как то вот так.

Игорь Васиков Пусть раскажет сколько он платит за эфирное (бесплатное у нас) тв. За воду в бидэ, за электричество?!