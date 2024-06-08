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Царьград

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Американец оставил отзыв о визите в Россию: "Очень, очень скудное напыление"

Американец оставил отзыв о визите в Россию: "Очень, очень скудное напыление"

Русские живут настолько бедно, что не могут позволить себе даже базовых вещей. Такое мнение высказал американец, отвечая на вопрос для туристов о впечатлениях от российских квартир.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Нищий не в состоянии снять номер в гостинице [из-за скудности бюджета] что то там ещё и вякает? Мы его в Россию и не звали, пусть в своей захолустной Алабаме смотрит свой большой телевизор и измельчает свой хрен в рановине. Как то вот так.
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13 час.
Игорь Васиков
Пусть раскажет сколько он платит за эфирное (бесплатное у нас) тв. За воду в бидэ, за электричество?!
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12 час.
lenivka
Мы с мужем живем в кв.94 квадрата. Есть и посудомойка,котормы пользуемся несколько раз в год,когда гости приходят.Есть измельчитель,который навязали производители кухни,есть теплые полы в ванной,которые не включаем,зачем,там лежит ковер.Три телевизора.Но в квартире,которую сдаю ,только телевизор из всего перечисленного.
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11 час.

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