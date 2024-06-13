В Краснодаре задержали бородача, угрожавшего журналистам после замечания о неправильной парковке

Действия абу-бандита расценены полицией как мелкое хулиганство. Дебоширу грозит до 15 суток ареста.Журналистка "Alfa news" Ирина Борс и её коллега из телеканала "Звезда" едва не подверглись нападению со стороны иностранных специалистов.