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Блинкен высказался о претензиях НАТО на российские земли

Блинкен высказался о претензиях НАТО на российские земли

Блинкен высказался о претензиях НАТО на российские земли AlexCoderБлинкен высказался о претензиях НАТО на российские земли AlexCoder Политик выступил с громким заявлением Ситуация на международной арене накаляется день ото дня.

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