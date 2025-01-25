В "Сириусе" начали тестировать препараты для очищения песка Анапы от мазута

Учёные зафиксировали разрушение мазутных агломератов в песке Анапы"Интерфакс" со ссылкой на исследователя из университета "Сириус" Ирину Обремок пишет, что русским удалось получить первые результаты исследования образцов песка, взятых с пляжей Анапы.