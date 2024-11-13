Подруга Успенской назвала опасного для певицы человека: “У этого человека нет ни совести, ни чести”

Напряжение вокруг именитой певицы Любови Успенской и её ближайшего окружения достигло своего апогея. Не так давно, месяц назад, её дочь, 34-летняя Татьяна Плаксина, шокировала общественность скандальными заявлениями о своей жизни.
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