Кеннеди-младший поедет в Техас после смерти детей на фоне вспышки кори

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший посетит американский штат Техас после уже второго случая смерти ребёнка, предположительно связанного со вспышкой кори в регионе, сообщил новостной портал Axios.
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