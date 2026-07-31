В Лосино-Петровском округе обновляют детские площадки

В городском округе Лосино-Петровский этим летом проведут обновление четырех игровых пространств. Работы выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» для создания безопасных и современных условий отдыха для юных жителей.
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