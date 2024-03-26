Расселл Уэстбрук вернулся в состав «Клипперс» после перелома руки

Разыгрывающий «Клипперс» вернулся на площадку в матче с «Индианой» (116:133) в понедельник. На его счету 14 очков, 4 подбора и 7 передач за 18 минут при 5 из 10 с игры.
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