В США разгорелись споры из-за 10-минутного видео с НЛО из Пентагона

Большую статью о масштабном обсуждении НЛО опубликовал Daily Mail. Агентство утверждает, что в рамках секретной программы Пентагона "Безупречное созвездие" были представлены видео с доказательством инопланетной жизни.
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