В 2027 году федеральный МРОТ планируют повысить до 28 935 рублей — на 1 842 рубля больше нынешнего уровня.
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