CNN: США опасаются повреждения Россией подводных коммуникаций

США обнаружили возросшую военную активность России около ключевых подводных кабелей и полагают, что теперь РФ якобы может с большей вероятностью проводить потенциальные диверсионные операции, чтобы вывести из строя критически важную часть мировой инфраструктуры связи.
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