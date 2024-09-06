CNN: США опасаются повреждения Россией подводных коммуникаций

Политика как она есть

США обнаружили возросшую военную активность России около ключевых подводных кабелей и полагают, что теперь РФ якобы может с большей вероятностью проводить потенциальные диверсионные операции, чтобы вывести из строя критически важную часть мировой инфраструктуры связи.