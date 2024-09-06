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Политика как она есть

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CNN: США опасаются повреждения Россией подводных коммуникаций

CNN: США опасаются повреждения Россией подводных коммуникаций

США обнаружили возросшую военную активность России около ключевых подводных кабелей и полагают, что теперь РФ якобы может с большей вероятностью проводить потенциальные диверсионные операции, чтобы вывести из строя критически важную часть мировой инфраструктуры связи.

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