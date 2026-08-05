⛽️ В Крыму дизельное топливо продают по 119 рублей за литр Такая цена действует на АЗС «АТАН». На заправках установлено ограничение — не более 30 литров в одни руки.
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⛽️ В Крыму дизельное топливо продают по 119 рублей за литр Такая цена действует на АЗС «АТАН». На заправках установлено ограничение — не более 30 литров в одни руки.