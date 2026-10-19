Количество бизнес-мероприятий в отелях Сочи за январь—сентябрь 2026 года сократилось на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а суммарное число дней их проведения упало на 28,1%.
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