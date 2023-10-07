Теннисист Кафельников заявил, что число побед Медведева ни о чем не говорит

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников заявил, что для третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева значение имеют выигранные титулы, а не количество побед в матчах.
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