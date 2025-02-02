Войска Путина и Трампа могут встретиться на Эльбе

Свежее интервью Владимира Путина по поводу условий прекращения конфликта на Украине может показаться спонтанным, но на самом деле момент озвучивания соответствующих заявлений совпадает с одним из самых острых и драматичных этапов еще не официальных, но по факту уже ведущихся переговоров с новым президентом США.