Экономист Балынин рассказал о размере больничных для самозанятых с августа

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил о возможности для самозанятых с этого года добровольно подключиться к системе социального страхования и рассчитывать на выплаты в случае болезни или получения травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии