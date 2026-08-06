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Экономист Балынин рассказал о размере больничных для самозанятых с августа

Экономист Балынин рассказал о размере больничных для самозанятых с августа

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил о возможности для самозанятых с этого года добровольно подключиться к системе социального страхования и рассчитывать на выплаты в случае болезни или получения травмы.

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