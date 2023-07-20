Оптимизма все меньше. Программа подводных лодок AUKUS

Автор предлагает условным стартом реализации программы считать то, что начиная с 2024 года американские МАПЛ типа «Вирджиния» будут периодически (планово) заходить в австралийскую ВМБ Перт (Осборн), надо понимать, что окончательного решения в данном вопросе еще нет.