Оптимизма все меньше. Программа подводных лодок AUKUS

Автор предлагает условным стартом реализации программы считать то, что начиная с 2024 года американские МАПЛ типа «Вирджиния» будут периодически (планово) заходить в австралийскую ВМБ Перт (Осборн), надо понимать, что окончательного решения в данном вопросе еще нет.
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