Орбакайте впервые рассказала о жизни сына Никиты, уехавшего в США

Дочь Аллы Пугачевой довольна решением наследника. Кристина Орбакайте Anatoly Lomokhov/Global Look PressКристина Орбакайте в своем недавнем интервью подтвердила, что в ближайшее время не будет выступать в России.
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