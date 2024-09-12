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Орбакайте впервые рассказала о жизни сына Никиты, уехавшего в США

Орбакайте впервые рассказала о жизни сына Никиты, уехавшего в США

Дочь Аллы Пугачевой довольна решением наследника. Кристина Орбакайте Anatoly Lomokhov/Global Look PressКристина Орбакайте в своем недавнем интервью подтвердила, что в ближайшее время не будет выступать в России.

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