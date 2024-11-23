От ЮНЕСКО потребовали переработать доклад о безопасности журналистов

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что несколько стран потребовали переработать доклад о безопасности журналистов в 2022-2023 годах с учетом имен всех погибших журналистов.
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