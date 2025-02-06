Иконе Божией Матери Утоли моя печали верующие выражают почтение 7 февраля 2025 года Марина Лесик7 февраля 2025 года православные христиане России вновь собираются в храмах, чтобы вознести молитвы перед чудотворным образом Божией Матери «Утоли моя печали».