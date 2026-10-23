Инцидент произошел во дворе местного дома Кировский районный суд Омска обязал городскую администрацию выплатить 750 тысяч рублей компенсации морального вреда семье десятилетнего мальчика, который получил тяжелые травмы во дворе дома № 6/1 на улице 70 лет Октября.