Инцидент произошел во дворе местного дома Кировский районный суд Омска обязал городскую администрацию выплатить 750 тысяч рублей компенсации морального вреда семье десятилетнего мальчика, который получил тяжелые травмы во дворе дома № 6/1 на улице 70 лет Октября.
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