Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения композитора Владимира Оловникова.

Автор произведений ´Радзіма мая дарагая´, ´Лесная песня´ и ´Песня о Минске´ внес неоценимый вклад в национальное музыкальное искусствоОставил яркий след в музыке! Сегодня 105 лет со дня рождения композитора, народного артиста Беларуси Владимира Оловникова.