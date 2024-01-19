Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения композитора Владимира Оловникова.

Автор произведений ´Радзіма мая дарагая´, ´Лесная песня´ и ´Песня о Минске´ внес неоценимый вклад в национальное музыкальное искусствоОставил яркий след в музыке! Сегодня 105 лет со дня рождения композитора, народного артиста Беларуси Владимира Оловникова.
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