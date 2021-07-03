Донбасс Сегодня

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

“Будете сами есть и ловить”: Литва объявила экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Белоруссии

“Будете сами есть и ловить”: Литва объявила экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Белоруссии

Политика Происшествия На границе Литвы и Белоруссии появились сотни транзитных беженцев из Афганистана, Ирана и Ирака.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх