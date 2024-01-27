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Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю

Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю

Японская кинопремия «Майнити» намедни наградила «Фабрику иллюзий Алисы и Терезы» Мари Окады (лучший анимационный фильм) и «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки (премия Нобору Оофудзи за невиданные формы творческой экспрессии, что бы это ни значило).

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