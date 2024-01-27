Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю

Японская кинопремия «Майнити» намедни наградила «Фабрику иллюзий Алисы и Терезы» Мари Окады (лучший анимационный фильм) и «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки (премия Нобору Оофудзи за невиданные формы творческой экспрессии, что бы это ни значило).