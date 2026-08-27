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Вот история

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Как очистить B2B-базу от неактуальных контактов и вернуть менеджерам продуктивность

Каждый, кто хоть раз руководил отделом продаж в B2B-сегменте, рано или поздно сталкивается с одной и той же неприятной закономерностью: база контактов, собранная полгода назад, начинает работать против команды.

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