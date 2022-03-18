В марте в НБА уже 8-й раз набирают 50 очков за матч. Это лучший результат за 50 сезонов

Легкий форвард «Детройта» Саддик Бей обновил личный рекорд результативности в выездном матче с «Орландо» (134:120), набрав 51 очко.

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