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Собчак объяснила, почему не хочет видеть сына артистом

Собчак объяснила, почему не хочет видеть сына артистом

Телеведущая заметила, что актерская профессия делает мужчину капризнымЖурналистка и телеведущая Ксения Собчак в эфире онлайн-шоу «Папа, закрой дверь» высказалась по поводу будущей профессии своего 6-летнего сына Платона от актера Максима Виторгана.

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