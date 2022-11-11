Собчак объяснила, почему не хочет видеть сына артистом

Телеведущая заметила, что актерская профессия делает мужчину капризнымЖурналистка и телеведущая Ксения Собчак в эфире онлайн-шоу «Папа, закрой дверь» высказалась по поводу будущей профессии своего 6-летнего сына Платона от актера Максима Виторгана.