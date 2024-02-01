Футбол: «Кубань» и «Черноморец» потягаются за место под солнцем

Вовсю работают и старейшие команды нашего региона. Увы, летне-осеннюю часть нынешнего сезона и краснодарская «Кубань», и вернувшийся в первую лигу спустя 11 лет новороссийский «Черноморец» откровенно провалили.
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